Сначала - секс, потом - удостверение. Законны ли «забавы» латвийской полиции?

Какие методы используются полицией в борьбе с проституцией? Об этом стали дискутировать в обществе.

Как сообщает передача Panorāma, как Госполиция, так и рижские «муниципалы» посылают в салоны своих работников. Госполиция называет такие «амурные похождения» следственным экспериментом, который согласован с прокуратурой. Однако сотрудники Муниципальной полиции могут контактировать с девушками легкого поведения заручившись лишь поддержкой своего руководства.

Представитель «муниципалов» Том Садовскис обяъсняет, что эта сфера бывает столь завуалированной и закрытой, что приходится применять разные методы, чтобы доказать виновность и привлечь проституток к ответственности.

Однако в распоряжении журналистов передачи есть информация, что подобные «контрольные закупки» связаны с представлением девушками полицейским услуг сексуального характера.

Депутат Сейма, юрист Андрей Юдин заявляет, что известны свидетельства, как работают сотрудники Муниципальной полиции - сначала получают удовольствие, а потом предъявляют служебное удостверения. Он призывет стражей порядка подумать - соответствуют ли их забавы службе и закону, ведь цель работы полциии не делать то, что они себе позволяют.