Где в Риге полиция массово штрафует нетерпеливых водителей

«Бардак! На улице Стабу в Риге уже несколько недель назад завершен ремонт дорожного покрытия, разметка тоже нанесена, а полиция продолжает штрафовать припаркованные на улице машины», - полная гнева и отчаяния телезрительница обратилась в передачу Bez tabu.

С парковочными местами в центре столицы, действительно, ситуация напряженная и с каждой закрытой парковкой напряжение только растет.

В этом году ремонт шел на улице Стабу, где многие привыкли оставлять свои машины.

Недавно рабочие покинули улицу и водители поспешили на парковку и в массовом порядке были оштрафованы. На вопрос: «За что?» в департаменте сообщения Рижской думы (РД) отвечали, что все по закону. Ремонт завершен, а дорожной разметки - нет, поэтому оставлять машины еще нельзя.

И вот, на днях, радостное событие - рабочие нанесли разметку. Но, теперь внимание! Оставлять машину по-прежнеу нельзя. А все потому, что ремонтные работы... продолжаются.

«Да, работы продолжаются, может быть, водителям это не видно, но это так, - разъяснила представитель департамента сообщения РД Уна Ахуна-Озола. Но, это вопрос нескольких дней и водители опять смогут оставлять свои машины на парковке на улице Стабу, но пока нельзя. Мы не хотим, чтобы рабочие повредили чью-то машину, поэтому ограничение в интересах жителей.»