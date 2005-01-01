Метеоролог: Северные страны ожидает самая холодная зима за последние годы

Согласно прогнозу, мороз придет из-за сильного антициклона, передает Ilta-Sanomat.

«Если предсказание окажется справедливым, нас ждет самая холодная зима за последние пять лет», - сказал метеоролог шведского телеканала SVT Нитцан Кохен изданию Aftonbladet.

Метеоролог напомнил о зимах 2012-2013 и 2005-2006 годов, которые были особенно снежными. Предстоящая зима, по оценке Кохена, будет похожей. В то же время он пока не стал обещать белое Рождество ни в Швеции, ни в других перечисленных странах.

Прогноз шведского метеоролога отличается от данного Центром европейских долгосрочных прогнозов (ECMWF), согласно которому температура воздуха с ноября по январь будет на один градус выше средней.