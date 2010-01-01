В Латвии не хватает около 10 000 специалистов по точным наукам

В Латвии не хватает примерно 10 000 специалистов по точным наукам, потому что из-за более высоких зарплат они уезжают работать за границу, заявил на Латвийском радио заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам предпринимательства Раймонд Алексеенко.

Он добавил, что это примерные цифры, так как точных расчетов дефицита рабочей силы пока нет, но это одна из причин, по которым Министерство экономики подало на рассмотрение правительству проект правил об облегчении в привлечении иностранных специалистов по 303 профессиям в таких сферах, как физика, химия, математика, статистика, ИКТ, обрабатывающая промышленность, электротехника и др.

«Чтобы выявить профессии с выраженной нехваткой специалистов, нужно говорить с работодателями. Это нормальная практика, так как в привлечении специалистов из других стран участвуют все европейские государства, и между ними существует конкуренция. Например, Польша привлекает хороших специалистов с Украины», - рассказал Алексеенко.

Правила будут рассмотрены правительством на заседании 7 ноября.