Преобразование школ: депутаты не готовы принять такое решение

Местные власти не откажутся от своих средних школ, соседние края не будут сотрудничать в их объединении.

За шесть лет самоуправления должны суметь упорядочить свои сети школ в соответствии с результатами недавно проведенного исследования об оптимальной для Латвии модели общеобразовательных учебных заведений, считает министр образования и науки Карлис Шадурскис.

В реальности школьников хватает всего на 130 средних школ,

это означает, что более 100 средних школ необходимо преобразовать в основные и начальные.

Однако самоуправления называют целый ряд причин, по которым сделать это невозможно. Отмечают также, что депутаты просто не готовы принять такое решение.