Крик о помощи: для лечения лиепайчанки необходимы 72 тыс. евро

Лиепайчанке Татьяне 59 лет, она всю жизнь проработала в торговле в качестве продавца и товароведа. Уже семь лет Татьяна борется с злокачественной опухолью – лимфомой Ходжкина. Татьяна все годы постоянно лечилась, сейчас болезнь вернулась. За полный курс лечения необходимо заплатить более 72 тыс. евро.

Татьяна испытывает сильные боли и ей трудно ходить. В данный момент болезнь больше не реагирует на химиотерапию и следующей возможностью лечения в этом случае может стать медикамент Brentuximab vedotin, который надо принимать через каждые 3 недели и он стоит 9042 евро,

для 8 курсов необходимы более 72 тыс. евро. У Татьяны таких средств нет и государство эти медикаменты не компенсирует.

Татьяна обратилась с просьбой о поддержке в Министерство здравоохранения и Службу национального здоровья, которые компенсируют 14 228 евро, но это только лишь небольшая часть необходимой суммы. Татьяна, которая сейчас борется за свою жизнь, просит помощи окружающих.

Ziedot.lv Помощь Татьяне Андреевой