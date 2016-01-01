Подготовлен список профессий, недостаток которых в Латвии прогнозируется в ближайшие годы

Сегодня на заседании комитета Кабинета министров будет рассматриваться подготовленный Министерством экономики проект правил, в который включен список специалистов (профессий), острый недостаток которых в Латвии прогнозируется в ближайшие годы.

Список составлен так, чтобы избежать ситуации, когда работодатели привлекают низкооплачиваемую рабочую силу из третьих стран с целью снизить средние зарплаты в конкретной отрасли.

По прогнозам Минэкономики, число жителей трудоспособного возраста продолжит сокращаться, а уровень безработицы упадет до 6%, что приведет к риску перегрева рынка труда. Минэкономики ссылается также на данные Совета иностранных инвесторов в Латвии, который прогнозирует в ближайшие 3-5 лет дефицит рабочей силы и предлагает разработать продуманную миграционную политику.

Минэкономики подготовило список профессий, по которым трудоустройство иностранцев будет упрощено. Другие министерства не высказали возражений по этом проекту, кроме Минюста и Министерства охраны среды и регионального развития, которые ссылаются на разработанный Минэкономики план в поддержку реэмиграции. По данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году гражданам третьих стран было выдано 1736 первичных разрешений на работу.