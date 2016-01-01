Банкоматы банка Citadele «заговорили» на латгальском

«Латгалия – это мой родной край. Это большая сила Латвии, ведь говорят, что насколько сильна будет Латгалия, настолько сильна будет и Латвия. Я рад, что удалось убедить остальных коллег в том, что нам стоит популяризировать латгальский диалект и для своих клиентов. Надеюсь, что нашему примеру последуют и другие банки в Латвии», - так введение латгальского языка в банкоматы банка Citadele порталу DB прокомментировал его глава правления Гунтис Белявскис.

«Мы думали, как оптимизировать услуги банкоматов и констатировали, что немецкий язык почти не используется. При этом место для языка там есть, и у нас появилась идея, что у Citadele гораздо больше клиентов латгальцев, чем немцев. Это был нестандартный шаг, были и дискуссии, но тогда мы узнали, что в нашем ИТ-отделе программисты уже давно для своих нужд спрограммировали мобильное приложение на латгальском языке, которую используют в тестовом режиме. Мы запустили его попробовать для наших клиентов и отзывы были очень позитивными, вслед за этим прошел и запуск латгальского языка в банкоматах. Отзывы также были очень теплыми», - рассказал Белявскис.

«Клиент для нас главный. Мы – местный банк. Наш рынок – Латвия, Литва и Эстония.

Мы делаем все, что мы можем для местных клиентов. Одно дело шмаковка, пирожки и глиняные кувшины, но другое то, когда этот диалект вложен в технологии, есть надежда, что он будет жить вечно. Да, у нас есть желание укреплять эту культурную ценность и заботиться, чтобы она не пропала. Если мне надо выбирать между немецким туристом и местным, конечно, наш клиент для Citadele важнее. К тому же мы все понимаем, что в банкомате может быть хоть китайский язык, чтобы получить наличные, все уже знают, какие кнопки нажимать», - улыбается глава банка.

Он отметил, что, хотя Латгалия расположена дальше других регионов Латвии от Риги, и ей меньше достается всяких благ, но это не значит, что у нее сердце меньше. «Сердце у маленькой Латгалии большое. Я сам езжу в Латгалию 3-4 раза в год. Там и родственники, и филиалы банка Citadele, поэтому еду и по работе, и отдыхать.

Это вообще почти единственное место, где я могу по-настоящему отдохнуть.

Начиная от Екабпилса и дальше у меня совсем по-другому работает голова!», - говорит Белявскис.

Всего у банка Citadele в Латвии 163 банкомата, и это 3-я по величине сеть банкоматов в Латвии. В прошлом году банк запустил версию мобильного приложения интернет-банка на латгальском языке, которое было номинировано на премию латгальской культуры Boņuks 2016 за популяризацию латгальского языка.

Фотографии с мероприятия в банке Citadele по презентации первого банкомата, в выбор языков которого включен латгальский, - в галерее. Мероприятие прошло в субботу, 4 ноября.