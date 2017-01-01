В Тукумсе откроют капсулу времени памятника Ленину

Памятник вождю был установлен в Тукумсе на нынешней площади Свободы в ноября 1955 года, а 29 мая 1990 года Тукумс стал первым городом в Латвии, где памятник Ленину был убран.

Капсула была замурована в основание памятника 3 ноября 1967 года. В информации газеты «Утро коммунизма» было указано, что в капсуле находится послание будущему поколению, и что ее необходимо открыть в 2017 году.

Интересно, что в открытии капсулы примет участие Схоластика Юстовича, бывший второй секретарь Тукумсского регионального отделения Центрального комитета Коммунистической партии Латвии. В свое время она принимала участие в написании этого послания.