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В Тукумсе откроют капсулу времени памятника Ленину

Русский TVNET
Фото: Evija Trifanova / LETA

Завтра, 7 ноября в 16:00 в тукумсском музее «Башня замка» состоится открытие капсулы памятника Ленину, сообщает LETA.

Памятник вождю был установлен в Тукумсе на нынешней площади Свободы в ноября 1955 года, а 29 мая 1990 года Тукумс стал первым городом в Латвии, где памятник Ленину был убран.

Капсула была замурована в основание памятника 3 ноября 1967 года. В информации газеты «Утро коммунизма» было указано, что в капсуле находится послание будущему поколению, и что ее необходимо открыть в 2017 году.

Интересно, что в открытии капсулы примет участие Схоластика Юстовича, бывший второй секретарь Тукумсского регионального отделения Центрального комитета Коммунистической партии Латвии. В свое время она принимала участие в написании этого послания.

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