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Россия проинспектирует вооружения в Латвии

LETA
Военные учения на полигоне в Адажи | Фото: Jānis Škapars/TVNET

7-10 ноября в Латвии будет находиться группа российской инспекции по контролю за вооружением в составе четырех офицеров, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Инспекционная группа посетит Ригу, Адажи и центральную часть территории Латвии, чтобы убедиться, что на ней не проводятся военные учения, о которых необходимо было бы известить другие страны Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ), а также в соответствии представленных данных ежегодно подаваемой общей военной информации.

Согласно квотам ОБСЕ, за год Латвия должна принять один оценочный визит и три инспекции по контролю за вооружением. Сама Латвия также проводит подобные инспекции и визиты в других странах ОБСЕ.

ОБСЕ
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