Мамыкин: маленький Иван из Лиепаи жил в «русском гетто»

В последнее время имя Мамыкина неоднократно связывали с историей Ивана Берладина: «Этот случай, как миниатюрное отображение Латвии. Жестокое равнодушие общества, когда по большому городу бродит голодный ребенок, за которым следует бескорыстный самоотверженный акт - сотни людей без остановки ищут мальчика».

До этого момента депутат не рассказывал прессе, что лично встречался с матерью Ивана, чтобы «хоть как-то помочь»: «Я встретил обычную русскую женщину, которая немного старше меня. Мы сидели у нее на кухне в очень скромной двухкомнатной квартире, где ютятся восемь человек. Тем не менее, полы и посуда в этом доме буквально сияли от чистоты. Все дети крещеные и посещают православную церковь. Да, о философии с ней не поговоришь. Однако вся ее жизнь - это стремление к обычному счастью и борьба за собственных детей».

«Семья Ивана живет в районе, который жители Лиепаи называют «русское гетто«. Двор выглядит как Берлин после войны», с грустью отмечает Мамыкин.