Синоптики пообещали ночью густой туман; днем потеплеет до +9

Во вторник ночью и с утра в Латвии ожидаются туман, местами густой, и обледенение на дорогах, сообщает агентство ЛЕТА.

В некоторых районах туман может сохраниться и днем, а к вечеру он снова образуется на обширной территории. Значительных осадков синоптики не прогнозируют, выглянет солнце.

Будет дуть слабый ветер, ожидается и безветрие. Температура воздуха с утра понизится до -1..+5 градусов, днем потеплеет до +4..9 градусов.

В Риге во вторник возможен туман, будет светить солнце, ожидается слабый ветер переменчивого направления. Температура воздуха с утра составит +3 градуса, в пригороде - около нуля, может образоваться обледенение. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +7 градусов.