Арендодателям придется несладко: эксперты прогнозируют падение цен на рынке аренды жилья

Если новый закон «О найме жилых помещений», который активно продвигает Министерство экономики, будет принят, застройщики обещают предлагать от 200 до 300 квартир. Кроме того, по мере роста рынка аренды и качества предложения эксперты прогнозируют общее снижение цен, в воскресенье сообщила передача «LNT Ziņu TOP 10».

На сегодняшний день, квартиры в основном предлагают частные владельцы недвижимости. С 2008 года цены на аренду жилья выросли до 40%.

Эксперты прогнозируют, что если новый закон будет принят, цены стремительно упадут, так как собственники менее качественных квартир будут вынуждены поубавить свой аппетит.

«Цены часто зависят от того, является ли арендодатель частным лицом или предприятием. У вторых цены ниже, чем у частных собственников, которые хотят быстрее вернуть вложенные деньги», говорит председатель правления Национального альянса девелоперов Мартиньш Ванагс.

На данный момент, должника можно выгнать из помещения только через суд, однако эти процессы могут длиться годами, в течение которых арендодатель не получает плату за аренду жилья.

Принятие нового закона, который подразумевает обязательное занесение договоров найма жилья в Земельную книгу,

поможет избегать фиктивных договоров,

которые внезапно появились уже в период отчуждения квартиры должника по ипотечному кредиту. Впредь заключить договор найма жилья, которое куплено в кредит, можно будет только с согласия банка, отмечает член правления банка SEB Арнис Шкапарс.

По его словам, спрос на рынке аренды недвижимости останется стабильным. Квартирами преимущественно интересуются иностранные специалисты и студенты, а также местные жители с подпорченной кредитной историей. И, конечно, всегда будут те, кто не хочет привязывать себя к одному месту, к

то не чувствуют финансовой стабильности и поэтому не покупают жилье, используя кредит.

В настоящий момент в эконом-сегменте аренда жилья обходится дороже, чем ежемесячные кредитные платежи.

«На Тейке двухкомнатную квартиру можно снять за 400 евро, если ее покупать в кредит, например, за 50 000 евро, ежемесячный кредитный платеж составит около 220-230 евро. Логично в такой экономической ситуации покупать, а не арендовать жилье», - поясняет эксперт.

Ситуация в Риге значительно отличается от ситуации в других городах, где рынка аренды жилья практически нет.

Девелоперы к регионам не присматриваются, но развивать свои проекты и сдать квартиры жители могут самоуправления.

Министерство экономики надеется, что новый закон будет одобрен уже в этом году, а парламент в первом чтении примет документ до выборов, запланированных на октябрь 2018-го года.

В качестве дополнительного стимула, авторы законопроекта продвигают его под лозунгом борьбы с теневой экономикой.

По подсчетам Служба госдоходов, обязательная регистрация всех договоров найма в Земельной книге может принести в бюджет государства до 3,4 млн евро в год в виде налогов с доходов от сдачи квартир.

Сегодня в Латвии около пятой части квартир сдается в аренду, в то время как в Европе этот показатель составляет в среднем 30%.