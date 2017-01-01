В Риге закрываются спортклубы Atlētika

На днях посетители сети спортклубов Atlētika получили извещения о том 30 ноября рижские клубы Atlētika в Иманте, Золитуде, Barona Centrs прекратят работу, и вместо них с декабря услуги спортивного клуба по данным адресам будет оказывать компания MyFitness. Клуб Atlētika Kengarags продолжит работать как независимый фитнес-центр.

«В планах – модернизация оборудования, которая сделает клубы еще более привлекательными и современными. Кроме того, большое внимание будет уделяться повышению качества сервиса и расширению ассортимента услуг. В дальнейшем единый абонемент позволит вам заниматься в 11 клубах, что существенно расширит спектр предлагаемых услуг и сделает тренировки более доступными», - говорится в сообщении.

Клиентам, сделавшим предоплату за период после 30 ноября 2017 года,

Atlētika вернет деньги в течение ноября путем перечисления на указанный банковский счет.

В случае необходимости Atlētika обещает связаться с клиентами для уточнения платежной информации.

В чем же причина закрытия одной из известных в Латвии сети спортивных клубов? Как рассказал в разговоре с rus.db.lv один из акционеров Atlētika Андрис Жиганов, причиной стал конфликт акционеров Atlētika. От подробных комментариев Жиганов временно воздержался, заметив только, что

«другой акционер пытался продать клубы без его ведома и согласия, поэтому впереди - судебные дела и уголовные иски».

Согласно данным crediweb.lv, основным акционером Atlētika MNGT является Валерий Комаров - ему принадлежит 82% акций, а миноритарный акционер(18% акций) - Андрис Жиганов.