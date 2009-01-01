Перестройка терминала может повлиять на качество воздуха в Вецмилгрависе

Запланированная перестройка терминала нефтепродуктов АО «B.L.B. Baltijas terminаls» в Вецмилгрависе в долгосрочной перспективе может увеличить загрязнение воздуха и утечку запахов, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Средний оборот нефтепродуктов на терминале за год составляет 5,1 млн тонн, что в соответствии с нормативными актами является максимально возможным объемом перевалки, но с 2009 года этот показатель опустился примерно до 4,5 млн тонн в год.

Как сообщила представитель департамента городского развития Илзе Пурмале, из 33 нынешних резервуаров для нефтепродуктов на терминале планируется демонтировать 19. На их месте будут построены три новых - гораздо более крупных и современных. Также планируется строительство еще одной железнодорожной эстакады для цистерн и установка оборудования для сбора и очистки паров.

Высота резервуаров составит 20 метров, а вокруг них будут оборудованы бассейны для предотвращения утечки нефти в воду.

Как отметила Пурмале, во время перестройки терминала никакого воздействия на окружающую среду не возникнет, но оно может появиться в долгосрочной перспективе, так как рост объемов деятельности терминала может увеличить загрязнение воздуха, распространение запахов, уровень шума, а также повлиять на дорожную инфраструктуру и привести к другим неудобствам. Однако, несмотря на это, ни один из предусмотренных актами максимальных порогов загрязнения превышен не будет, поэтому запрещать строительные работы законных оснований нет.

Согласно оценке департамента, перестройка терминала и ее последствия могут затронуть примерно 6000 рижан.

Реализация проекта необходима для повышения эффективности работы и конкурентоспособности предприятия, потому что это самый большой в Латвии и странах Балтии терминал по переработке нефтепродуктов. Нынешнее техническое оснащение и система доставки грузов не в состоянии эффективно обеспечить приемку и хранение столь большого объема нефтепродуктов.

Комитет городского уже одобрил план реконструкции терминала, но окончательное решение о реализации проекта примет Рижская дума.