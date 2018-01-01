С 2018 года в Риге начнется проектирование, а затем строительство двух новых школ – в Яунциемсе и Межапарке.

В этих районах есть школы, но они находятся в плохом техническом состоянии.

В Яунциемсе, на месте Рижской 7-й средней школы, будет отстроено новое здание школы и здание общественного центра для жителей. Окружающая территория будет благоустроена – создадут стадион и детские площадки.

Здание 29-й школы в Межапарке (сейчас она находится в Мангали) будет построено на ул. Эзермалас, где у Рижской думы есть земельный участок. Таким образом, впервые с 1991 года в Риге будут построены две новые школы.