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У Сейма протестуют против привязки доступности медицины к выплатам соцстрахования

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Zane Bitere/LETA

Около 20 человек участвуют в организованном партией «Прогрессивные» у здания Сейма пикете против привязки доступности здравоохранения к уплате взносов соцстрахования.

Пикетчики на укрепленных на санках плакатах перечисляют группы жителей, которые в таком случае могут оказаться под угрозой смерти. Это инвалиды, сезонные рабочие, неоплачиваемые члены правлений, студенты-заочники, реэмигранты, волонтеры, домохозяйки, бездомные.

Партия «Прогрессивные» выступает против подготовленного Министерством здравоохранения и одобренного в первом чтении Сеймом законопроекта, в который включен принцип, предусматривающий, что доступность услуг здравоохранения будет привязана к уплате взносов социального страхования.

Партия считает недопустимым в 21-м веке лишать права на здравоохранение тех, кто не может за него заплатить.

Сегодня законопроект рассматривает комиссия Сейма по социальным делам и труду.

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