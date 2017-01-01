Число «зайцев» в транспорте Риги выросло на 29%

Число безбилетников в рижском общественном транспорте в октябре составило 3944 и было на 887 или 29% меньше, чем в сентябре, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений «Ригас сатиксме» Байба Барташевича.

В автобусах в октябре было выявлено 2017, в троллейбусах - 1354, в трамваях - 573 безбилетника. 932 безбилетника уплатили штраф на месте, 3012 был выписан счет.

В рижском общественном транспорте в октябре было проведено 24 778 проверок - на 1110 (4,3%) меньше, чем в сентябре.

Больше всего безбилетников в октябре было выявлено в автобусах 3-го маршрута - 289, а в автобусах 54-го маршрута не было оштрафовано ни одного безбилетника.

«Ригас сатиксме» обеспечивает пассажирские перевозки в Риге автобусами, трамваями и троллейбусами. Единственный владелец «Ригас сатиксме» - Рижское самоуправление.