Рижский центральный рынок отмечает на 87-й день рождения

Открытие в Гастрономическом павильоне выставки учащихся Национальной художественной школы Розенталя и концерт группы Instrumenti 7 ноября в 12:00 дадут старт трехдневному празднованию 87-летия Рижского центрального рынка.

Работы учеников Национальной художественной школы им. Яниса Розенталя в рамках выставки «Два дня на Центральном и рынке» займут сразу два павильона – Гастрономический и Молочный.

Летом этого года воспитанники 4 курса школы Розенталя два дня своей практики провели в Овощном и Мясном павильоне, где рисовали. Перед студентами стояла задача отобразить уникальную, разностороннюю атмосферу рынка – широту внутренних помещений павильонов, фигурный ритм покупателей и продавцов, яркие стенды овощей и мясных витрин.

В свою очередь 8 и 9 ноября по случаю 87-й годовщины Рижского центрального рынка в Овощном павильоне пройдет информативно-развлекательное мероприятие «Осень. День рождения. Торжество».

Идея мероприятия - создать ощущение праздника для продавцов и посетителей с музыкальными выступлениями и интересными мероприятиями.

Два дня подряд в Овощном павильоне с 11:00-13:00 будет возможность угоститься юбилейным кренделем (сладкий и соленый),

согреться вкусным напитком, одновременно наслаждаясь музыкой: в первый день праздника, 8 ноября выступит саксофонист Зинтис Жвартс (сопровождение – фортепиано), на второй день прозвучат романсы Аркадия Зимова.

Также у всех гостей, пришедших на день рождения, будет возможность участвовать в мероприятиях, связанных с праздничной тематикой. Все время будет работать «Мастерская полезных лакомств». В первый день гостей ждут осенние витаминизированные коктейли, приготовленные под руководством диетолога Карлиса Бирманиса, в свою очередь на второй день со специалистом по питанию Ксавьером Гарсия можно будет отведать блюда из тыквы.

Оба дня будут работать мастерские по изготовлению праздничных открыток.

Также можно будет подготовить поздравления и пожелания для Центрального рынка,

взамен получив билет для участия в аттракционе «Колесо фортуны» и выиграть ценный приз.

Кроме того, есть возможность запечатлеть себя в монументальной фотографии вместе с талисманами центрального рынка Грозиньшем и Тирзиньшем.

Встречаемся на Рижском центральном рынке! А те, кто по каким-то причина не могут посетить это мероприятие, могут насладиться концертом в прямом эфире!