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Вечером сгустится туман, дороги обледенеют

Русский TVNET
Фото: TASS/Scanpix

Во вторник вечером в Латвии сгустится туман, начнет образовываться обледенение на дорогах, сообщает агентство ЛЕТА.

Местами видимость снизится до сотни метров, в отдельных районах туман может не сохранится до обеда среды.

Минимальная температура воздуха составит +2..-3 градуса, на востоке Латвии - до -5 градусов.

Среда пройдет без значительных осадков, больше солнца синоптики обещают в восточных районах. Температура воздуха повысится до +3..+8 градусов.

Будет дуть слабый юго-восточный ветер.

В Риге в период с вечера четверга до утра среды возможны туман и обледенение, температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов. Днем может выглянуть солнце, воздух прогреется до +7 градусов.

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