ГСОС в течение месяца примет решение о наказании предприятия «Tukuma piens»

Государственная служба окружающей среды (ГСОС) до 7 декабря примет решение о применении штрафных санкций к предприятию «Tukuma piens» за попавшие в городскую канализацию 2,5 тонны сливок, сообщила специалист ГСОС по общественным отношениям Марута Буклевича.

ГСОС начала о происшествии административное дело, и штраф согласно Кодексу административных нарушений может составить от 280 до 1400 евро.

Как ранее сообщила руководитель контрольного отдела Венспилсского регионального управления ГСОС Анна Адамсоне, утечка сливок не создала угрозы для окружающей среды.

Повторные проверки инспекторами ГСОС очистных сооружений «Tukuma udens» показали, что ситуация улучшилась - в воде больше нет пены и увеличилось содержание кислорода.