Очередной «рекорд»: водитель «Audi» «летит» со скоростью 176 км/ч

В конце октября переносной радар Государственной полиции зафиксировал очередное нарушение, когда автоводитель превысил установленную скорость почти в два раза.

Как порталу TVNET сообщили в ГП, переносной фоторадар зафиксировал момент, когда водитель «Audi» ехал со скоростью 176 км/ч, в промежутке с разрешенной скоростью 90 км/ч.

Нарушение было зафиксировано 31 октября, в 14.33, в районе Икшкиле, на трассе Рига-Даугавпилс–Краслава по направлению в Огре.

За данное нарушение «лихач» получил штраф в размере 360 евро.