Предлагают исключить из минимальной корзины здравоохранения услуги семейных врачей

Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) предлагает исключить из минимальной корзины здравоохранения услуги семейных врачей, заявила сегодня на заседании комиссии Сейма по социальным делам и труду представитель ЛТПП, бывший министр здравоохранения Ингрида Цирцене.

ЛТПП считает, что в минимальную корзину должны быть включены неотложная помощь, помощь при родах и лечение болезней, значительно влияющих на общественное здоровье.

Представитель ЛТПП Маргерс Зейтманис также заявил, что системе здравоохранения нужен капитальный, а не косметический ремонт, поэтому нужно обдумать, полагаются ли людям, сознательно не участвующим в системе, первичная помощь и компенсируемые лекарства. «Если мы создадим эти маленькие препятствия, возможно, многие поймут, что участвовать в системе удобнее, чем не участвовать», - сказал он.

Депутаты очень по-разному восприняли эту идею, и развернулись острые дискуссии.

Например, идею поддержала депутат Ингуна Рибена (ВЛ-ТБ/ДННЛ). По ее словам, удивительно, что годами «всех интересуют какие-то отдельные индивиды», которые не работают, но не интересуют те, кто честно платит налоги.

Депутат Лига Козловска (СЗК), напротив, считает, что семейный врач, самый доступный для людей, не должен превращаться в налогового контролера, который заставляет людей «идти на улицу и вызывать скорую помощь».