Кучинскиc: необходимо ускорить процесс усыновления детей

Говоря о проведенном Латвийским радио и передачей Латвийского телевидения «Запрещенный прием» эксперименте, в ходе которого были выявлены вопиющие нарушения в центре социального ухода «Рига», премьер сообщил, что министр благосостояния Янис Рейрс информировал его о ситуации в этом детском доме две недели назад и обещал проблемы устранить.

В то же время Кучинскис отметил, что данный случай выявляет проблемы в семейной политике государства.

«Легко говорить, что мы идем к обеспечению условий воспитания в семье абсолютно для всех детей, но в то же время мы видим, что к этой цели мы идем слишком медленно, потому что сотни семей годами стоят в очереди на усыновление ребенка. Не могу утверждать, что для достижения этой цели предпринимаются согласованные действия. Нужно ускорить этот процесс и уделять ему больше внимания», - подчеркнул премьер-министр.