Проводится еще один сбор подписей за сохранение русского языка в школах

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» проводится еще один сбор подписей за сохранение русского языка как языка обучения в школах.

Сбор проводит Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке, которая призывает подписываться за свободный выбор языка обучения.

Как отмечает ассоциация, в настоящее время удельный вес латышского языка в билингвальных школах национальных меньшинств составляет уже 60% общей учебной нагрузки, но политики решили, что в ближайшем будущем на латышском должны преподаваться все предметы, кроме родного языка. Однако многие родители хотят, чтобы их дети учились на том языке, на котором говорят в семье.

По мнению инициаторов сбора подписей, такой выбор должен быть гарантирован законом, а решать, сколько предметов преподается на латышском языке, может школьный совет.

Ранее на портале «Manabalss.lv» был начат еще один сбор подписей за сохранение билингвального образования, также подписи за сохранение русского языка как языка обучения в школах собираются на портале «change.org».