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К концу рабочей недели погода резко изменится

LETA
Фото: BNS foto/LETA

В четверг в Латвии еще сохранится влияние уходящего антициклона, а в последующие дни погоду будут определять циклоны, поэтому ожидаются осадки и порывистый ветер, прогнозирует «Global Forecast System».

В четверг местами возможен моросящий дождь, в пятницу осадки пройдут уже на большей части территории страны. Самый сильный дождь ожидается в ночь на субботу и воскресенье. В воскресенье также прогнозируется сильный ветер.

Также возможен мокрый снег, а дороги в темное время суток могут обледенеть.

Температура воздуха в предстоящие выходные составит от +1 до +9 градусов.

Активность циклонов уменьшится на следующей неделе.

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