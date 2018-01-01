Реформа налогов: Вместо 49,45 евро жителям будут возвращать 120 евро

От повышения лимита оправданных расходов на образование и здравоохранение с 215 евро до 600 евро в год будут и победители, и проигравшие.

Первоначально такая инициатива порадовала опрошенных DB экспертов, потому что нынешний лимит уже не соответствует реальным расходам на образование и медицину.

Однако в новый ежегодный лимит – 600 евро – включены все расходы, в том числе и те, за которые ранее возвращалась вся сумма подоходного налога – стоматология, плановые медицинские манипуляции, а также пожертвования. В то же время надо считаться с тем, что предусмотрен и второй лимит – в процентном соотношении это 50% от облагаемого минимума плательщика.

Директор департамента прямых налогов Минфина Астра Каляне считает, что повышение лимита оправданных расходов выгодно для людей, потому что они смогут возвращать от государства намного большие суммы.

Сейчас это 49,45 евро, а с 2019 года за 2018-й будет 120 евро.

Важно понять, что переплаченный налог будет возвращаться с расчетом от самой низкой ставки ПНН. В Латвии с 2018 года будет три ставки, но возврат за оправданные расходы будет считаться с наименьшей ставки – 20%. Каляне не отрицала, что новшество ограничивает максимальную возвращаемую сумму до 120 евро в год, тогда как сейчас она составляет 49,45 евро + пожертвования и может существенно превышать 120 евро.