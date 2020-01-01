Депутаты хотят гарантировать в законе 4% от ВВП на здравоохранение

В закон о финансировании здравоохранения нужно вписать, что бюджет здравоохранения в 2020 году должен составить 4% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Такое предложение поддержали депутаты комиссии по социальным делам и труду. Ко второму чтению в связи с внесением в закон этой нормы поступили четыре предложения - от омбудсмена Юриса Янсонса, депутата Ромуалда Ражукса («Единство»), фракции «Согласие» и депутата «Согласия» Андрея Клементьева.

Предложение Ражукса предусматривает также, что публичное ежегодное финансирование будет постепенно увеличиваться и не должно быть меньше финансирования в предыдущем году. Ражукс считает, что

Латвия не защищена от кризисов, и введение такой нормы в закон поможет бороться за финансирование и в таких случаях.

Глава Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис поддержал это предложение и поблагодарил всех, кто поддержал позицию профсоюза в данном вопросе. Представитель Минфина Нил Сакс заявил, что норму можно внести в закон, но это не имеет смысла, так как в случае кризиса выполнить ее не удастся.