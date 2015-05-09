Другая Рига: Барахолки, базарчики и охота на «жемчужины»

В рамках проекта «Другая Рига» Русский TVNET рассказывает об «изюминках» и необычных местах столицы, о которых мы забываем в повседневной суете. В сегодняшней нашей подборке - 5 необычных базарчиков, «блошиных рынков» и интересных мероприятий, на которых можно приобрести эксклюзивные работы латвийских дизайнеров, а также найти винтажные украшения и предметы интерьера.

Riga Flea Market

Посуда и столовые приборы, виниловые пластинки и проигрыватели, винтажные таблички, предметы интерьера из прошлого, книги, памятные значки, фарфоровые и деревянные статуэтки, аксессуары, одежда - лишь малая часть из того, что можно найти на одной из самых популярных барахолок Риги.

Блошиный рынок в Спикери проводится для того, чтобы оживить традиции европейских городов, которые постоянно устраивают такого рода мероприятия. И правда, если, например, для жителей Парижа или Берлина поход на барахолку - привычное дело, для рижан «день блошиного рынка» в столице превращается в настоящий праздник.

Dear all, share your August flea market finds! #rigafleamarket #spikeri #riga #fleamarket #fleamarketfinds A post shared by SPĪĶERI (@spikeru_kvartals) on Aug 6, 2016 at 3:08am PDT

Рижане могут участвовать в барахолке как покупатели, отправляясь на поиски милых безделушек или, например, ценной коллекции столовых приборов, так и как продавцы, предварительно зарегистрировав своё участие.

Книжки про 😱😱😱 и оригинальные издания Невы по 50 евроцентов за номер #рига #барахолка #fleamarket #rigafleamarket #latvia A post shared by @zhenyavoevodina on May 9, 2015 at 9:33am PDT

Барахолка в квартале Спикери проводится в летний сезон - здесь также пускают мыльные пузыри, продают напитки, выступают музыканты.

Информация о датах проведения блошиного рынка появляется на Facebook странице «Спикери».

Spīķeri - radošais kvartāls

Avotu ielas krāmu tirgus

История «барахолки улицы Авоту» началась с того, что уроженка улицы Ирите получила в дар шторы от знакомой, организовавшей в своём жилище генеральную уборку. Шторы не нашли применения и в квартире Ирите, зато побудили девушку провести первый блошиный рынок.

Krāmu tirgus! Nāciet pēc manām D&G biksēm, tikai pa 2 eur! #avotuielastirgus A post shared by Kristīne Šlosberga (@dukiakiki) on Aug 26, 2017 at 3:31am PDT

Участники регулярных мероприятий могут не только избавиться от скопившихся вещей или приобрести необходимые предметы интерьера, но и познакомиться с соседями, пообщаться с интересными собеседниками.

Atradums (1949) 📖#avotuielastirgus #robinsoncrusoe #booklover A post shared by Krista Sondore (@krista_sondore) on Sep 23, 2017 at 7:11am PDT

Наряду с полезными, но больше не нужными владельцам вещами и одеждой на барахолке предлагаются и изделия ручной работы. В частности, «плечики», изготовленные из дерева и обыкновенных суповых ложек.

Sales Dream Team #fleamarket #glezna #avotuielastirgus A post shared by Sintija Šauriņa (@sin.ti.ja) on Sep 23, 2017 at 12:22am PDT

Узнать расписание следующего рынка можно на Facebook странице улицы Авоту.

Avotu ielas apkaime

Diz.aina tirgus

Еще один рынок, на котором, в отличии от предыдущих, продаются лишь новые вещи, в столице Латвии проходит регулярно, а вот места его проведения меняются от случая к случаю.

Дизайнерские базарчики проводились в историческом здании виллы фон Стрицка, в Культурном центре Канепес, в доме Рижского Латышского общества и т.д.

Здесь можно приобрести дизайнерскую одежду, необычные украшения, товары для детей ручной работы, предметы интерьера, посуду и многое другое.

Ознакомиться с дополнительной информацией и узнать о том, когда пройдет следующий базарчик, можно на Facebook.

Diz.aina.TIRGUS

Рынок в Kalnciema kvartāls

Этот рынок, который проходит регулярно в квартале Калнциема, пожалуй, не нуждается в преставлении. Каждую субботу здесь собираются не только обитатели Пардаугавы, но и многие рижане, живущие в разных столичных микрорайонах.

Sestdiena Kalnciema kvartālā. #kalnciemakvartals #mārtiņdienastirdziņš A post shared by Mārtiņš Švāns (@sv4ns) on Nov 5, 2017 at 11:24pm PST

Базарчик организовывается круглый год, и практически каждое субботнее мероприятие имеет какую-либо тематику - будь то Праздник урожая, Рождество или настоящий карнавал. Местные дизайнеры здесь торгуют украшениями и одеждой ручной работы, латвийские молодые художники - своими картинами, фермеры - свежими эко-продуктами.

Esam gatavi,un jūs? #satiksimiesidillē A post shared by Jānis Burba (@burbaburba) on Oct 21, 2017 at 12:18am PDT

Во время ярмарок здесь проводятся мастер-классы и представления для детей, также работают кафе и рестораны, в которых можно полакомиться блюдами из сезонных продуктов. Кстати, место проведения базарчика включено в список наследия Мировой деревянной архитектуры.

#lights 💡 A post shared by Klaudia Daňková (@klodus) on Oct 26, 2017 at 3:08am PDT

Узнать больше о еженедельном базарчике, а также о других мероприятиях, которые регулярно проходят в квартале, можно на Facebook странице улицы.

Kalnciema iela

Мероприятия Andele Mandele

Andele Mandele - движение по распродаже содержимого шкафов. Охотиться за «жемчужинами» можно как онлайн, так и посещая распродажи-выставки Andele Mandele Grand на Кипсале.

Šodien Ķīpsalā krāsaini ☀️ atnāc, pasaki čau! #3.rindapalabi #andelemandele A post shared by eli (@eli.taurina) on Sep 16, 2017 at 3:14am PDT

С каждым разом рижане всё охотней принимают участие в мероприятии, а место, где можно найти и купить (или наоборот продать) настоящие «жемчужины» по очень приятной цене, становится всё более популярным.

Регулярно проводятся и тематические «базарчики», например, распродажа детской одежды и аксессуаров.

Учавствую в ярмарке детскими товарами #andelemandele kids! После 15:00 вход бесплатный, а товаров ещё море! #rigalive #andelemandelekids A post shared by Nadezda Tarasova. Riga (@nadezdatarasova) on May 6, 2017 at 4:48am PDT

Узнать дату очередной «охоты на жемчужины» можно на Facebook-странице данного движения.

ANDELEMANDELE

Напомним, в рамках проекта «Другая Рига» Русский TVNET рассказывает о секретах, загадках и «фишках» столицы. Все статьи о Риге можно прочитать здесь:

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