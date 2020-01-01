В этом году отремонтировано 700 км автодорог

В этом году в Латвии полностью завершены дорожно-ремонтные работы на участках автодорог общей протяженностью 700 км, сообщил на организованной Dienas Bizness конференции «Бизнес-прогнозы» министр сообщения Улдис Аугулис.

В этом году строительные работы проводились на 120 объектах. «Кое-где еще идут работы, которые, возможно, не будут закончены и продолжатся в следующем году. Однако планы, которые были в начале года, выполнены», - отметил Аугулис.

В следующем году для ремонта дорог будет доступно дополнительное финансирование в размере 25 млн евро.

По словам министра, в первую очередь оно будет направлено на решение самой наболевшей проблемы - ремонт местных гравийных дорог. В следующем году планируется отремонтировать 1300 км дорог, что значительно больше по сравнению с предыдущими годами.

Аугулис отметил, что 2020 год для дорожной отрасли будет весьма сложным, так как закончатся средства из фондов ЕС. «Поэтому важно вкладывать сейчас», - сказал глава Минсообщения, отметив, что средства будут инвестироваться и в другую транспортную инфраструктуру - железные дороги, аэропорты, связь и т.д.