В четверг в Латвию придут осадки

Ночью и в с утра в отдельных районах небо прояснится, может образоваться обледенение на дорогах. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха понизится до 0..+5 градусов, местами на востоке Латвии - до -1..-3 градусов.

Днем ветер усилится до умеренного и сменит направление на южное, а воздух прогреется до +3..+7 градусов.

В Риге в ближайшие сути ожидается облачная погода без значительных осадков. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха будет держаться в районе отметки в +5 градусов.