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В четверг в Латвию придут осадки

Русский TVNET
Фото: Jānis Škapars/TVNET

В четверг в Латвии ожидается облачная погода, местами пройдут моросящие дожди, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью и в с утра в отдельных районах небо прояснится, может образоваться обледенение на дорогах. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха понизится до 0..+5 градусов, местами на востоке Латвии - до -1..-3 градусов.

Днем ветер усилится до умеренного и сменит направление на южное, а воздух прогреется до +3..+7 градусов.

В Риге в ближайшие сути ожидается облачная погода без значительных осадков. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха будет держаться в районе отметки в +5 градусов.

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