Увеличатся доходы и расходы Рижского самоуправления

Внеся поправки в бюджет Рижского самоуправления на 2017 год, планируется увеличить его доходы на 1,18 млн евро, расходы - на 1,17 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в столичной думе.

Увеличение доходов основного бюджета самоуправления составляют 824 235 евро выплат трансфертов из госбюджета и 376 587 евро из доходов бюджетных учреждений.

В расходах 376 587 евро планируется покрыть из доходов бюджетных учреждений, 13 585 евро составят дотации из общих доходов самоуправления, 824 235 евро - трансферты из госбюджета.

Поправками к бюджету планируется выделить дополнительную дотацию в размере 100 тыс. евро Рижскому зоопарку на реконструкцию карантинного блока, 158 тыс. евро - на программу узнаваемости Риги и привлечения инвестиций.

Средства будут выделены также на выполнение программ департамента образования, культуры и спорта, департамента собственности, а также агентству «Ригас гайсма» и Рижскому агентству памятников.

Дополнительная дотация в размере 49 тыс. евро предусмотрена для ООО «Ригас межи».

Сегодня эти поправки одобрил комитет Рижской думы по финансово-администраитвным делам.