Все: представлена окончательная версия размера детских пособий

Министерство благосостояния подало в Сейм предложение, предусматривающее сохранение нынешнего семейного пособия и установление размера доплат с учетом количества воспитываемых в семье детей несовершеннолетнего возраста. Об этом сообщает директор Департамента детской и семейной политики Линда Лиепа.

Предложение Минблага предусматривает, что доплата за двоих детей составит 12 евро в месяц, за троих - 66 евро, за четверых - 116 евро, за пятерых - 166 евро, за шестерых - 216, а за семерых - 266 евро. За восемь и более детей доплата будет 316 евро.

Вместе с тем Лиепа отмечает, что и в дальнейшем планируется сохранить существующий порядок начисления пособий, учитывающий количество всех детей получателя и суммы, а именно: за первого ребенка государство будет выплачивать 11,38 евро в месяц, за второго - 22,76 евро, за третьего - 34,14 евро и так далее.

Минблаг разработал предложение, учитывая решение заседания Совета по демографическим делам, а также установленные Кабмином условия.