Шадурскис обещал показать реформу, но слово не сдержал

Сегодня, 8 ноября, истёк срок, в который министр образования Карлис Шадурскис обещал представить правительству реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Этого так и не произошло.

О том, что грядёт перевод школ нацменьшинств на латышский язык обучения в министерстве образования заявили на пресс-конференции 6-го октября. Через день после выхода статьи в Latvijas Avīze, в которой лидер «Национального Объединения» Райвис Дзинтарс обещал в коалиции поднять вопрос в о переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения.

Однако, как в эфире передачи LTV7 «Без Обид» 30 октября заявил министр образования Карлис Шадурскис — эти два события не связаны.

«Срок - 8 ноября. Тогда мы должны подать в правительство информационное сообщение. Правительство будет его рассматривать, и тогда в соответствии с решением правительства, будем готовить поправки к законам», - заявил министр в студии LTV7.

Но 8 ноября настало, никакого информационного сообщения от министерства образования в правительство так и не подано.

«Как мы и обещали — министерство образования разработало информационное сообщение о переходе на обучения на госязыке в общеобразовательных школах. И, согласно процедуре, сообщение будет направлено на рассмотрение правительству на этой неделе», - говорит представитель министерства образования и науки Инта Берзиня.

Впрочем, какого именно числа это произойдёт в министерстве не уточняют.