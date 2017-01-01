Исследователи взволнованы: из архивов исчезают документы о делах КГБ

Исследователи истории Латвии взволнованы тем, что из судебных архивов пропадают документы о делах КГБ Латвийской советской социалистической республики. Об этом заявил председатель историко-исследовательской комиссии Карлис Кангерис.

В среду Рижский районный суд отказал комиссии в предоставлении информации, указав, что не выдаст дело о возможном сотрудничестве с КГБ выбранного в 1990 году председателем Совета министров Ивара Годманиса, поскольку установлено, что его больше нет в архиве, - сообщает LETA.

Как информировала комиссию представитель Латвийского национального архива Мара Спруджа, заявление с просьбой проверить находится ли дело в архиве выслано в Сигулдский зональный архив, в котором хранятся документы Рижского районного суда.

Однако, вероятность того, что дело найдется там весьма ничтожна.

Кангерис отметил, что исследователей очень беспокоит возможная пропажа дела, так уже был случай, когда Валмиерский суд уничтожил другое дело о сотрудничестве с КГБ, поэтому исчезла возможность изучить некоторые показания.

«Мы об этом уже писали и в Национальный архив, и в государственные инстанции, ведь такое просто недопустимо, а дела нужно тщательно хранить», - говорит Кангерис.