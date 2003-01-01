Библиотека, югендстиль и рынок: 7 вещей, прославивших Латвию на весь мир

Латвия - страна маленькая, но здесь много удивительного! Начиная от фееричного Праздника песни и красивой природы, заканчивая потрясающей архитектурой югендстиля и одного из самых модных книгохранилищ в Европе. Портал TVNET собрал все самое интересное, чем славится Латвия за рубежом.

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Один из самых хипстерских кварталов в мире - улица Миера

Журналисты портала «Skyscanner» в 2014 году посетили любимые места хипстеров в самых разных уголках планеты и поставил маленькие кафе, бары и модные магазинчики улицы Миера (Рига) во главу своего топа.

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Здание Латвийской Национальной библиотеки - одно из самых модных книгохранилищ

Здание Латвийской Национальной библиотеки привлекло особое внимание BBC, и в этом году оно было включено в список самых красивых и самых современных книгохранилищ в мире. Замок света «отражает радости и беды этого Балтийского государства», указал журналист Уильям Кук.

FOTO: Ivars Soikāns / LETA

Одна из самых «зеленых» стран в мире

Латвия очень разнообразная страна - туристов привлекает как активная столичная жизнь, так и красивая природа. По итогам ежегодного исследования Йельского и Колумбийского университетов «Environmental Performance Index», Латвия была признана 22-ой среди самых «зеленых» стран в мире. Стоит добавить, что в свое время наша страна занимала второе место в данном списке.

FOTO: Edijs Pālens /LETA

Рундальский дворец - «шафрановый Версаль».

В 2016 году британское издание The Daily Telegraph охарактеризовало Рундальский дворец как «шафрановый Версаль».«Я не думаю, что когда-то видел настолько удивительное строение: огромный, шафрановый Версаль», пишет журналист издания. Стоит отметить также, что ранее американская газета New York Times писала о латвийском Рундальском дворце, называя его «латвийским Версалем».

FOTO: Zane Bitere/LETA

Центральный рынок - один из самых крупных в Европе

Открытый в 1930 году Рижский Центральный рынок, павильоны которого когда-то строились в качестве ангаров для дирижаблей, на сегодняшний день является одним из самых крупных рынков в Европе. В этом году портал «Huffington Post» включил столичную достопримечательность в список скрытых сокровищ Европы. Не смотря на то, что многие считают строение визуально малопривлекательным, именно здесь можно почувствовать настоящий колорит и окунуться в атмосферу.

FOTO: Zane Bitere/LETA

Праздник песни и танца - часть Всемирного наследия

Латвийский Праздник песни и танца - чудесное мероприятие, полюбившееся как местным, так и гостям нашей страны. С 2003 года эта красивая традиция была включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, как средство «укрепления Балтийской культурной самобытности».

FOTO: Ieva Čīka/LETA

Архитектура югендстиля - одно из достояний Риги

В Риге более 700 зданий югендстиля - больше, чем в любом другом городе Европы. Издание «The Guardian» в прошлом году собрали лучшие города Европы, куда стоит отправиться, чтобы насладиться архитектурой в стиле модерн, и одним из них, конечно же, была Рига. Особое внимание издание уделило зданию Михаила Эйзенштейна, красочным стеклянным витражам и скульптуры.