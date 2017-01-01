Латгальская экономическая зона: почему в трущобы не идут инвесторы

Выездная редакция русского TVNET в Даугавпилсе побывала и на территориях бывшего завода химволокна, или нынешней Северной индустриальной зоны. Внутри крупнейших из бывших цехов и сегодня можно фильмы ужасов снимать... Сносить главный корпус и разгребать весь промышленный хлам - дорого. Мы не о том, кто в этом виноват. Вопрос: что дальше-то с этим наследием делать?..

Впечатления от индустриальной зоны, понятно, довольно унылые... Мы намеренно поехали в этот район города без провожатых. Примет запустения на территории много, главный корпус с выбитыми стеклами даже снаружи страшен.

Фотографий разрухи, царящей внутри пустующих корпусов, не посмотрел в интернете только ленивый... Поэтому «Ужас-ужас-ужас!!!..» повторять здесь в очередной раз не будем. Да, пока что здесь депрессивное место. Важнее другое: дальше-то что?..

Есть уже явные приметы перемен: небольшие работающие фирмы, ангары крупных компаний, например, обновленные производственные цеха предприятия металлообработки.

Машин возле работающих цехов много - и на хороших, между прочим, машинах приезжают на работу даугавпилчане. А местные люди — просто прохожие, встреченные на близлежащих улицах, - нам прямо говорили: «Вы бы видели, что здесь раньше было!..»

При этом одни имеют в виду советские времена, когда завод вовсю работал. Другие - начало «нулевых», когда все окончательно рухнуло. Еще здешние жители обращали наше внимание, что и подъездные дороги к индустриальным территориям теперь отремонтированы, раньше-то было — и не пройти, и не проехать... И на работающие вокруг «зоны» производства кивали: по словам горожан, хлебозавод вблизи Северной зоны купили эстонцы, а еще тут же рядом какой-то французский заводик работает...

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

...Полтора года назад русский TVNET сделал большое интервью с Иветой Малиней-Табуной, руководителем Латгальского бюро планирования. Это структура, в которой переводят конкретные нужды и потребности людей на язык бюрократический, тот, на каком говорят в министерствах и евроструктурах, рассматривающих проекты и выделяющих (или не выделяющих) под них финансирование.

Повод для разговора весной прошлого года как раз был: правительством принималась вторая программа поддержки Латгалии, а в Сейме на выходе был закон о Латгальской специальной экономической зоне, позволивший с 1 января 2017 наделять статусом СЭЗ (и, соответственно, налоговыми льготами) предприятия всего латгальского региона, а не только те, что работают на строго очерченной территории.

Латгальский регион планирования

Кто придет на нашу «зону»?

Нынче осенью, вернувшись из Даугавпилса, мы вновь встретились с госпожой Малиней-Табуной. Что уже реально сделано? Заработал ли закон? И каковы теперь перспективы таких депрессивных латгальских территорий, как та, на которой мы только что побывали?.

. Вопросы - по адресу. Ведь к «титулам» Иветы недавно добавился еще один: она стала также управляющей Латгальской СЭЗ.

В разговоре, проходившем в столичном представительстве Латгалии, участвовал и Владислав Станкевич, зам. управляющего Латгальской СЭЗ и и руководитель Латгальского центра предпринимательства. Он же возглавляет в Даугавпилсе и Центр предпринимательской деятельности. Владислав разговаривал с нами из Даугавпилса, по скайпу. Ведь проекты Латгальской СЭЗ - только часть работы. Есть еще фонды ЕС, торговые миссии, поддержка ремесленников, маленьких «домашних» производств, школьники, в которых надо пробудить интерес к бизнесу...

FOTO: Иварс Сойканс /LETA

- Правительственная программы поддержки Латгалии рассчитана до 2021 года. Понятно, что о результатах ее говорить еще рано. Но что уже сделано на сегодняшний день? И что мешает привлечению инвесторов? Какие ближайшие перспективы? Давайте, посмотрим на примере Северной индустриальной зоне Даугавпилса, ведь эта территория тоже вошла в Латгальскую СЭЗ.

Владислав Станкевич:

- Что касается Северной индустриальной зоны, надеемся, что еще одно предприятие вот-вот будет стартовать там со своим проектом. Планирует развернуться еще одно, которое активно занимается машиностроением, сейчас с ним ведем активные переговоры. Это молодые местные ребята с хорошим инженерным образованием.

Вы говорили об ужасном старом здании… Они как раз покупают четвертую часть этого здания, и - если все получится - планируют поставить производство еще на 120 рабочих мест. Сейчас у них уже работает около 130 человек. Я всегда говорю: те, кто имеет хороший выход на покупателей и экспортеров, они все живут хорошо. Это у нас такая больная латгальская тема… У нас достаточно много производителей, но... хромают продажи.

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

- Это Вы не про «Белмаст» говорите? С моей стороны это только догадка... Но корпус с вывеской этой фирмы в промзоне выделяется на фоне разрухи. И по машинам вокруг него видно, что люди там и работают, и зарабатывают…

Ивета Малиня — Табуна:

- О каком именно предприятии идет речь, мы пока не скажем — уж извините!.. Это коммерческая тайна, некорректно кого-то заранее называть, пока идут переговоры.

Владислав Станкевич:

- Названный Вами «Белмаст» действительно входит в СЭЗ... Но я сейчас говорю об инвестициях другого предприятия. «Белмаст» занимается металлоконструкциями. А это — машиностроители.

- Вы говорите об использовании четвертой части старого корпуса, значит, нет планов его сносить? Ведь то, что мы там снаружи видели, выглядит совершенно ужасно, а фотографы, побывав внутри, выкладывают на сайтах снимки… На них просто-таки натура для фильмов ужасов!..

- Сносить это очень и очень дорого. Нынешний владелец этого точно не будет делать, часть здания они продают, а что будет с остальной частью здания, это пока сложно сказать. То, о чем я сказал - это планы на будущее, насколько все состоится, это от нас напрямую не зависит.

Четыре латгальских «коня»

- Понятно. Но как вы тогда могли бы обозначить перспективы развития?..

- В Латгалии у нас

четыре направления которые реально работают — это машиностроение, деревообработка, текстиль, который очень активно развивается, и еще производство продуктов питания. Это те четыре коня, которые тянут за собой всю Латгалию.

И по специальной экономической зоне, мы видим, что предприятия этих отраслей максимально заинтересованы, они же являются и основными экспортирующими отраслями.

Как они будут развиваться дальше, сказать трудно, потому что это достаточно сложный макроэкономический процесс.

Сегодня уже много работников из Латгалии уезжают работать уже не в Европу, а в соседнюю Эстонию.

У них укрепляется транспортный сектор, самый мобильный, и выше зарплаты: у эстонцев и капитализация самих предприятий выше, и в Финляндию многие работать уехали. Так что сейчас им проще людей перетащить к себе из Латвии.

Инвестиции в Латгалию

Мы видим, что и министерство экономики уже обсуждает вопрос открытия рынка рабочей силы. Несмотря на то, что есть безработица в определенных отраслях и по определенным профессиям, при этом чувствуется уже достаточно серьезная нехватка рабочей силы. Могу предположить, что в течение двух-трех лет должны достаточно сильно вырасти зарплаты.

Я говорил со многими производителями: уже сейчас под Ригой работника дешевле, чем за тысячу евро на руки фактически найти невозможно.

Это означает, что из Латгалии люди будут уезжать в Ригу, будут уезжать в Эстонию. Но будут и здесь работать - на тех предприятиях, которые смогут платить относительно нормальную зарплату.

Ивета Малиня — Табуна:

- А платить нормальную зарплату смогут именно экспортирующие предприятия.

Владислав Станкевич:

- Да, это именно экспортеры, и это сильные экспортеры. Возможно, еще и те, кто имеет так называемые «вторые руки», то есть надежных посредников в других отраслях. Возможно, кто-то из существующих сегодня предприятий закроется, а кто-то, имея лучшие цены реализации, будет развиваться. Как именно все произойдет в течении трех лет, планировать достаточно сложно.

Еще один фактор, который на все повлияет — это строительство. Однажды мы это уже пережили, и пережить строительный бум снова нам предстоит в 2018 году. Достаточно много европейских средств в будущем году пойдет в строительство и, как говорится, все, кто только умеет «ходить и ползать», все они уйдут в строительство.

А в реальном секторе экономики будут проблемы в связи с этим. Немаловажно и как будет работать новая налоговая реформа с нового года. Если мы все эти факторы сопоставим, то понятно, насколько сложно сейчас что-либо прогнозировать… Думаю, что у основной массы сильных экспортеров все будет хорошо.

- Зарплаты у ваших экспортеров - в масштабе Латвии - тоже конкурентоспособные?..

Ивета Малиня — Табуна:

- Конечно, зарплаты у наших работников ниже, чем платили бы предприниматели за ту же работу в Риге, но для Даугавпилса и для Латгалии это хорошие зарплаты. Понятно, что с места на место не будут прыгать ведущие специалисты — главные инженеры или технологи - в них ведь большая нужда, есть нехватка кадров, и зарплаты у них, соответственно, приличные.

Ну, а все остальные… Посмотрим по реальным средним зарплатам — если в Латвии в среднем где-то 900 евро с чем-то, то в Латгалии ниже — 551 евро примерно...

Безработица и ... дефицит кадров

Владислав уже говорил, что мы от многих слышим и о нехватке специалистов.

В Ливаны, например, именно поэтому открыли филиал Резекненской высшее школы технологий — и люди приходят учиться по субботам и воскресеньям. И уже просят, чтобы и специальности IT тоже у них открыли. Есть такая тенденция: учебные заведения поворачиваются к нуждам работодателя, чтобы готовить кадры «на заказ» нуждается.

- А в Даугавпилсе у вас как с этим?

- В Даугавпилсе построили новый корпус университета, там много работают со всем, что связано с биологией, с нанотехнологиями, ведут исследования. И по машиностроению тоже есть направление… Закуплены умные роботы, новое поколение специалистов на них обучают, чтобы потом все это пошло в бизнес.

Кстати, решение об инвестициях в науку принимали вместе с предпринимателями, ведь трудно продвигать то, что не нужно местному рынку, в чем нет потребности... Сейчас Даугавпилсский университет единственный в Латвии обучает специалистов по направлениям, связанных с развитием аквакультуры.

- Аквакультура — это что имеется в виду?

- Это рыбоводство, водные рессурсы, наши озера, их обитатели и так далее... Сейчас мы видим тенденцию, что рыбу все больше ловят не в морях, а в пресных водах. Поэтому важно становится, как очищать воду, например, в естественных водоемах. И там у них в лабораториях всевозможные бассейны, лаборатории, в которых изучают бактерии, микроорганизмы, паразитов и прочее…

В Латвии уже есть кластер аквакультур, а готовых специалистов нет. Так что Даугавпилсский университет сразу начал работать вместе с предпринимателями, фактически они готовят кадры на заказ.

Даугавпилс: большие деньги и местная власть

- Скажите, Владислав, а сколько сегодня реально работающих предприятий уже в Северной индустриальной зоне в Даугавпилсе?

Владислав Станкевич:

- Порядка двадцати… Кто-то приходит, кто-то уходит, но порядка двадцати сейчас точно есть.

- А сколько создано там рабочих мест? Понятно, что все меняется, но каков порядок цифр?

- Порядка двух тысяч человек там работают.

- Когда мы смотрим на Даугавпилс со стороны, то кажется, что здесь у вас в коридорах власти сплошные интриги и конфликты между депутатами от разных политических сил. А как на ваших делах - на привлечении инвестиций, на предпринимателях - такая ситуация сказывается?

Ивета Малиня — Табуна:

- Мы непосредственно с ними со всеми работаем... Депутаты думы и Сейма нас поддерживают, они были одни из главных, кто поддерживал и продвигал закон о Латгальской экономической зоне. Мы ведь ходили и к премьерам, и с правительством на разных этапах консультировались.

- Именно Даугавпилс, Вы сейчас имеете в виду?..

- Да. Надо понимать, что основной потенциал региона концентрируется именно в Даугавпилсе. И нет смысла работать, если нет спроса.

Идея свободной экономической зоны, не привязанной к территории, потому и продвигалась, что предприниматели говорили: да, это надо!.. Говорили нам это и в Даугавпилсе.

Это же касается и правительственных программ развития Латгалии. В рамках первой было сделано то, что вы видели - подъездные пути к индустриальной зоне. Сейчас принята уже вторая программа, в ней еще четыре проекта, в том числе подъездные пути и другая инфраструктура.

Кроме того, есть программа для больших городов, другие проекты. Даугавпилс везде активно участвует. Латгальская программа — это комплекс мероприятия под инвестора, под конкретного предпринимателя - это целый пакет, включающий и налоговые льготы, которые должны заинтересовать ивестировать именно в наш регион.

- Это та самая программа, о которой мы с Вами говорили полтора года назад — те 52 млн евро, выделенные правительством на латгальский регион плюс Алуксне?

- Да.

- В этом году прошли муниципальные выборы, сменились люди во главе самоуправлений — в Даугавпилсе вон уж дважды сменились… А это как-то тормозит вашу работу — по планированию проектов, по привлечению инвестиций? Или же не сильно сказывается?..

- Знаете, в нашем случае новых людей нет. Да, избраны новые председатели думы в Балви, в Аглоне, в Даугавпилсе… Но ведь это не новые для нас люди. Рихарда Эйгима тоже мы давно знаем по Сейму, работали с ним вместе, о чем-то говорили и договаривались, так что дальше тоже идем по одному пути.

Да, в Лудзе новый мэр, но и с ним тоже мы работали, как с заместителем... Так что не могу сказать, что какие-то совсем уж новые люди к власти пришли. Мы давно сотрудничаем и идем в одном направлении.

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

Что мешает инвестициям?..

- Скажите, наверняка были уже инвесторы, привлеченные льготными условиями, которые рассматривали вариант работы в Даугавпилсе, в Латгалии, но все-таки с инвестициями сюда не пришли? И если были — то что становится причиной отказа от латгальского варианта? Что инвесторов тормозит?

- Цена электричества!.. Было много инвесторов, у которых планы были вполне реальные. Но как только они просчитывают по цене электричества... Инвесторы, у которых энергоемкие производства, тут же говорят: о, нет, мы - уходим!.. Есть инвесторы, которые экспортируют продукцию в такие страны, как Швеция, Финляндия… Им важно, чтобы производство было ближе, но цена электричества сразу же их смущает… Что, Влад, у тебя еще есть?..

Владислав Станкевич:

- Ну, во-первых, мы не единственное предложение по размещению производства — есть эстонцы, есть литовцы, есть очень сильные поляки, есть Балканы.

- Есть рядом с вами еще и Резекненская СЭЗ, которая только что была названа в топе финансовой прессы как одна самых перспективых индустриальных площадок…

- Ну, Резекненская СЭЗ… Фактически предложение у них с Даугавпилсом одинаковое, даже у Даугавпилса тут есть приоритет. Например, мы можем дать возможность разместить предприятие в Латгалии там, где инвестор хочет его его разместить, и по количеству рабочей силы, которую можно привлечь, мы привлекательней.

Второе, - Ивета об этом уже сказала — это высокая цена энергорессурсов. Третье — то, что связано с кризисом отношений с Востоком, по статистике инвестиций мы видим, что есть определенное падение, негативные факторы сказываются.

По сравнению с той же Эстонией, у нас нет стабильности налоговой политики, у нас каждый год что-нибудь меняется. А эстонцы как сделали 20 лет назад — так и идет, ну, может быть пару раз немножко поменяли...

Мы же меняем каждый год — микропредприятия бедные добиваем и никак добить не можем, какие-то ставки все время меняются, что-то понижаем, что-то увеличиваем. Бизнесу очень трудно в таких условиях планировать что-то на нсколько лет вперед…

Ивета Малиня — Табуна:

- Бизнес нам так и говорит: дайте нам пять лет, чтобы все было стабильно. Но пока так получается, что перемены у нас каждый год. Вроде стараются сделать как лучше, а получается… Получается, что по инвестору эта нестабильность бьет.

Сейчас мы с Министреством среды и регионального развития думаем над новым механизмом, пытаемся продвигать решение, которое облегчило бы жизнь предпринимателям, создающим производство с большим количеством рабочих мест. Надо, чтобы это тоже считалось инвестицией и такие проекты получали бы льготы, могли войти в Латгальскую экономическую зону.

- Как скоро такое решение могло бы быть на рассмотрении правительства?

- Сейчас мы над этим предложением работаем... Думаю, в начале следующего года они могли бы рассматриваться, если, конечно, будет политическая поддержка.

Проекты - сложнее, рабочие места - дороже

- А что сегодня зависит от самоуправлений? И в Даугавпилсе и в другим местах Латгалии. Чего Вы от них ждете? Чем они могут помочь привлечению инвестиций?

- Нам важно, чтобы был вектор на поддержку предпринимательства, чтобы в самоуправлениях работали люди, которые понимают, как работать с инвестициями, с бизнесменами. Все мы понимаем, что с каждым годом европейские проекты становятся все сложнее. И эта латгальская программа, в частности, самая сложная из всех.

Если самоуравление инвестирует три миллиона, то оно должно будет привлечь частных инвестиций на три миллиона, и еще на три миллиона создать рабочих мест: разделив 3 миллиона на 41 тысячу (а в такую примерно сумму обходится вновь создаваемое рабочее место)…

Так что условия очень жесткие как в банке! Их трудно выполнить. Самоуправлениям нужно работать непосредственно с предпринимателями-инвесторами — если что-то не пошло, не получилось, если хотя бы одной одной составляющей — проект не состоялся.

- Можно готовить-готовить проект, но дело так и не пойдет… В софинансировании всегда ведь есть и государственные средства?

- Да, мы работаем со средствами фонда ERAF, и там предусмотрено там софинансирование и государства, и самоуправления. И самоуправления сами очень активно сейчас работают с потенциальными инветсторами — они ищут проекты, смотрят условия, предлагают…

- Мы только что вернулись из Даугавпилса, и мэр города господин Эйгимс — как раз говорил о дополнительных льготах и условиях, на которые город готов пойти, привлекая потенциальных инвесторов в проекты...

- Да, и этот вектор самоуправлениям очень важно держать. Всем нам нужно что-то в своих головах поменять. Все ведь привыкли, что у нас в бюджетах очень много отводится на социальные нужды...

Все мы живем от тех денег, от той прибавочной стоимости, которую делает предприниматель. И если не вкладываться в софинансирование, все мы будем беднее... Мы не можем все время только танцевать и петь, нам все же надо работать, и работать сегодня надо по-умному.

Будем честными: у нас не так уж и много людей с геном предпринимателя, тех, кто умеет понять, как действовать сегодня, чтобы быть в выигрыше завтра, кто умеет быть впереди на пару шагов. Люди, которые сумели использовать возможности, которые были в предыдущих проектах, в Латгалии есть и это люди очень разные.

Важно, чтобы и в следующих поколениях люди, способные к предпринимательству, у нас были. Одно дело, когда папа или мама передает дело своим детям. Но нужно и самим создавать что-то новое, быть готовыми к переменам, делать то, чего никто прежде не делал. Заранее трудно понять — что именно в будущем выстрелит, а что не выстрелит, и вырастет ли во что-то прибыльное твоя бизнес-идея. Надо понимать, что инвестор сегодня говорит с тобой, завтра — с кем-то другим, это ведь конкуренция.

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

- Владислав как раз говорил, что сегодня Латгальская СЭЗ конкурирует скорее не с соседней Резекненской СЭЗ, а с Балканами, другими регионами и странами, стремящимися развивать у себя производство.

- С Резекненской СЭЗ мы скорее сотрудничаем, если видим, что условия у них под проект потенциального инвестора больше подходят, туда и направляем…

- Можно привести примеры бизнес-проектов, которые состоялись, «выстрелили», где все получилось — инвестиции пошли в регион? Есть у СЭЗ уже первые истории успеха?

- Мы фактически работаем как Латгальская СЭЗ с нового года. На сегодняшний день заключены юридически шесть договоров с предприятими, уже получившими статус СЭЗ и оформивших землю как территории СЭЗ. Это общие инвестиции на сумму свыше одного миллиона и 35 новых рабочих мест, общая территория, на которой работают предприятия - 45 гектаров.

Один из договоров заключили деревообработчики, причем прежде один проект они уже закончили, теперь делают новый. Еще одно предприятие СЭЗ занимается металлоконструкциями и их производство. Еще два — это текстильщики, в том числе те, кто производят рабочую одежду. Остальные - это машиностроение и металлообработка, а также обхозяйствование недвижимости.

Сейчас работаем еще с двумя предприятиями, они тоже работают в металлообработке и машиностроении.

- А как территориально названные предприятия по Латгалии распределились?

Владислав Станкевич:

- В Даугавпилсе — три договора у нас заключены и еще два предприятия готовят вступление в СЭЗ. Еще два проекта — в Краславе, один — в Ливаны.

- Спасибо.

(Во второй части беседы - о будущем Латвии и Латгалии. А также о том, что думают практики о долгосрочных прогнозах ученых и предпринимателей, обсуждавшихся в дискуссиях проекта «Формула Латвия - 2050»).