LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Легковые авто станут общественным транспортом в малонаселенных регионах

LETА
Фото: Evija Trifanova / LETA

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону об услугах общественного транспорта, предусматривающие возможность в регионах с небольшим числом пассажиров использовать в качестве общественного транспорта также легковые автомашины.

Включенный в закон список общественных транспортных средств дополнен легковыми транспортными средствами, сообщили агентству ЛETA в парламентской пресс-службе.

Депутаты в окончательном чтении одобрили также поправки к закону о дорожном движении, согласно которым, очередной техосмотр транспортных средств категории M1, используемых для оказания услуг общественного транспорта, необходимо проходить дважды в год.

Рига
0 Комментарии