Легковые авто станут общественным транспортом в малонаселенных регионах

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону об услугах общественного транспорта, предусматривающие возможность в регионах с небольшим числом пассажиров использовать в качестве общественного транспорта также легковые автомашины.
Включенный в закон список общественных транспортных средств дополнен легковыми транспортными средствами, сообщили агентству ЛETA в парламентской пресс-службе.
Депутаты в окончательном чтении одобрили также поправки к закону о дорожном движении, согласно которым, очередной техосмотр транспортных средств категории M1, используемых для оказания услуг общественного транспорта, необходимо проходить дважды в год.