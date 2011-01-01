У «охотников» за налоговыми льготами осталось два месяца

У предприятий, которые планируют инвестировать в развитие не менее 10 млн евро, осталось меньше двух месяцев на подачу проектов, чтобы получить льготы по налогу с прибыли предприятий. В настоящее время на рассмотрение подано три таких проекта.

Хотя ранее льготы по налогу за крупные инвестиционные проекты планировалось сохранить до 1 октября 2020 года, такая поддержка не будет доступна уже с 2018 года.

Как уже ранее писала DB, налоговая реформа предусматривает, что налогом на прибыль больше не будет облагаться реинвестированная прибыль, но одновременно ставка налога будет повышена с нынешних 15% до 20%. Для получателей дивидендов текущую ставку подоходного налога с населения в размере 10% планируется снизить до 0%, однако в то же время будут ликвидированы все налоговые стимулы за инвестиции.

Начиная с 2011 года правительство в целом поддержало 32 таких инвестиционных проекта, свидетельствуют данные Министерства экономики. В настоящее время для оценки подано еще три проекта для получения льгот по налогу.