Метеорологи предрекают самую холодную зиму века: сбудется ли прогноз?

В последние годы погода сошла с ума: вместо зимы затяжная осень, лето наступает с опозданием на полтора месяца, в общем, уже не знаешь, чего же ждать дальше. А совсем недавно появилась информация о том, что предстоящая зима станет чуть ли не самой холодной за последние 100 лет, так что уже сейчас следует задуматься об утеплении жилья и докупить побольше теплых вещей в гардероб.

«МК-Эстония» узнала, насколько эти прогнозы совпадают с мнением прибалтийских синоптиков и наблюдателей за природой.

С приближением холодов СМИ облетела новость: грядущая зима принесет такие холода, которых мы давно не видели. Вместо привычных зимних дождей в Европе выпадет много снега, а заморозки начнутся уже в ноябре.

В Европе до –30

Наиболее авторитетным климатологом, поддерживающим такую точку зрения, является британец Джеймс Мэдден. Как пишет Lifter.com.ua, он уже призвал всех европейцев по максимуму насладиться последними теплыми деньками в этом году. Потому что в октябре осень резко станет «поздней».

Основная причина, почему предстоящая зима будет холодной и затяжной, по мнению Джеймса Мэддена, состоит в резком повышении температуры в Тихом океане. Она внезапно выросла на один градус, и это привело к образованию над Европой ледяных арктических воздушных масс. Если говорить проще,

холодный северный ветер в ближайшие несколько месяцев будет донимать практически всю Европу, так что зимой температура минус 25–30

может стать обыденным делом для большей части Европы.

Однако прибалтийские метеорологи настроены более оптимистично и никаких затяжных холодов не предрекают.

«Сейчас еще трудно судить, какая будет зима, климатические карты составляются только на месяц вперед, но мы предполагаем, что все будет в пределах нормы, – говорит синоптик Валентина Юдакова. – Первые заморозки ожидаются уже в конце октября, ночью температура будет опускаться ниже нуля, но в ноябре нас снова ждут волны тепла, температура днем будет подниматься до десяти градусов».

Синоптик отмечает, что о снежности зимы говорить рано, но то, что она будет примерно такой же, как и в предыдущие годы, метеорологи уверены.

«Наиболее холодная погода ожидается в январе-феврале. Нас ждут дни, когда столбик термометра будет падать до отметки минус 20 градусов

и даже ниже, но это будет кратковременное явление, всего пара-тройка дней. Затем снова будет потепление, а потом опять могут быть недолгие морозы. Но опасаться того, что заморозки будут сильными и на протяжении всей зимы, не стоит», – успокаивает Юдакова.

«Ни то, ни сё»

Латвийский фенолог Вилис Букшс наблюдает за природой уже больше 40 лет и составил собственный дневник наблюдений. Он основывается на рассказах своей бабушки, которая жила сто лет назад, а также на знаниях стариков и предков, среди которых есть и латышские, и эстонские, и славянские.

«Если смотреть октябрь, приметы которого уже могут указывать на зиму, то определяющим будет 23 октября («МК-Эстония» общалась с фенологом 18 октября – прим. ред.). Если 23 октября будет снег, то и зима будет снежная. Если снега не будет, то, согласно приметам, зимой его тоже не будет много.

В ноябре важные даты: 10 и 25 ноября, когда тоже надо будет наблюдать за погодой», – говорит Вилис Букшс.

Он добавляет, что, судя по листопаду, который был на Покров, 14 октября, зима будет недолгой, но мороз в январе-феврале может быть сильным в течение пары-тройки дней.