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В Латвии примерно 4000 км не использующихся дорог

Русский TVNET
Фото: Rebeka Žeire / LETA

В Латвии приблизительно 4000 километров дорог, которые практически не используются, сообщил в интервью передаче «900 sekundēm» министр сообщения Улдис Аугулис.

«Латвийские государственные дороги» в сотрудничестве с «Jāņa sēta» провели большое исследование, результаты которого показали, что почти половина национальных и местных дорог в Латвии находятся в очень плохом состоянии.

Аугулис пояснил, что в основном это дороги местного значения и муниципальные дороги. Учитывая результаты исследования, интенсивность их содержания будет значительно снижена.

«Хорошо, конечно, если мы содержим какую-нибудь дорогу идущуб в лес, для грибников. Однако, думаю, что интенсивность содержания подобных дорог больше не будет такой высокой» сказал министр сообщения.

В 2018 году на ремонт дорог дополнительно выделено 25 млн евро. Эти деньги будут вложены в основном в ремонт региональных дорог протяженностью около 300 км.

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