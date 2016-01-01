Согласован марш в защиту русского образования: 16 ноября в 16 часов

В соответствии с Законом «О собраниях, шествиях и пикетах» сегодня, 8 ноября, истёк срок возможностей Рижской думы не согласовать заявленную на 16 ноября акцию или предложить изменить место акции, время, количество участников или формат. Поскольку этого не было сделано, акция считается согласованной, об этом сообщили организатор акции Латвийский русский союз.

Заявленная цель нашего марша – напомнить властям о содержании второй статьи Сатвесме – конституции Латвии, которая гласит, что власть в стране принадлежит народу. Русские и русскоязычные жители – часть народа Латвии, и мы имеем право самим решать, на каком языке учить наших детей.

Шествие запланировано 16 ноября 2017 года по маршруту от Министерства образования до Кабинета министров.

Сбор и стартовый митинг - в 16.00 на старом месте - у Министерства образования.

В 16.15 - выход колонны через Бастионную горку к Посольству Франции, потом по бульвару Райня до посольства Германии, затем - по центральной аллее на Бривибас до Кабмина. С 16.45 до 17.25 – митинг напротив Кабинета министров.

Организаторы говорят, что их акцию можно назвать «Свет против тьмы! Просвещение против мракобесия!». Соответственно, во время шествия по тёмным улицам Риги участники будут освещать свой путь экранами своих смартфонов, электрическими фонарями и прочими современными световыми приборами. Плакаты и транспаранты также нуждаются в подсветке. Участников призывают приходить с яркими фонариками и полностью заряженными гаджетами, или по возможности брать с собой дополнительные аккумуляторы.