Что происходит с вещами, забытыми в общественном транспорте?

Скорее всего, каждый из нас хотя бы раз в жизни что-то забыл в общественном транспорте – перчатки, шарф, зонтик… Но случаются потери и более серьезные – например, скрипка, кошелек, ноутбук. Если эти вещи не окажутся в недобросовестных руках, они попадут в Rīgas satiksme (RS). Представитель RS Байба Барташевича рассказала, какие вещи хранят в течение года, а какие только пять дней.

Что делать, если что-то забыли в автобусе?

Если вы что-то забыли, то нужно как можно скорее вернуться в этот транспорт. Если это не удается, то нужно немедленно звонить по номеру 80001919. Рассказать, что произошло и диспетчер свяжется с водителем транспортного средства, который проверит салон на конечной остановке.

Что люди забывают?

Забывается что-то каждый день. Часто сами пассажиры успевают вернуться обратно в транспорт и забрать забытую вещь. Потерянные вещи сезонные – например, зимой забывают шарфы, шапки, перчатки, а летом – зонтики. Вещи люди оставляют самые разные – спортивные сумки, э-талоны.

Дети забывают музыкальные инструменты, такие как скрипка, иногда пакеты с едой. Был случай, когда человек забыл свою магистерскую работу.

Кто-то однажды искал пуговицу, звонил нам, интересовался. Дети забывают игрушки.

Был случай, когда одна женщина написала благодарность водителю автобуса. Ее ребенок потерял украшение для телефона, очень маленький предмет, но очень важный для малыша.

Благодаря работникам Rīgas Satiksme вещица была возвращена хозяину. Случается, что пассажиры оставляют зубные протезы, детские коляски, картины и Библии.

Как долго хранятся вещи?

Пакеты с едой – не более пяти дней, затем их выбрасывают.

Если вещь долго не портится, тогда примерно год.

Иногда люди не обращаются к нам, потому что не знают где именно потеряли.

Сами мы не ищем тех, кто что-то оставил, у нас нет такой практики.