Перевод школ на госязык: коалиция отступать не собирается

Правящая коалиция не намерена отступать от плана постепенного перехода к образованию на латышском языке, заявили опрошенные политики.

Председатель Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Арманд Краузе сказал агентству ЛЕТА, что концептуальное решение коалиции изменено не будет. Интеграция латвийского общества должна происходить на основе латышского языка, считает политик, а готовить конкретное предложение должно Министерство образования и науки.

Бригманис подчеркнул, что школы нацменьшинств будут сохранены с преподаванием соответствующих предметов на родном языке.

Если преподавать не на государственном языке и остальные предметы, возникает вопрос, как школьники смогут сдавать государственные экзамены. Он обратил внимание и на проблемы латышскоязычной молодежи на рынке труда, у которой требуют знания русского языка.

Заместитель председателя «Единства» Вилнис Кирсис также заявил, что от своих планов коалиция не отступит. «Единство» доверяет министру образования и науки Карлису Шадурскису и поддерживает реформы в этой области.

Кирсис считает, что с «сегрегацией системы образования пора закончить».

Сопредседатель «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бримибай»/ДННЛ Гайдис Берзиньш сказал, что позиция его партии в вопросе образования не меняется уже многие годы. Он считает запланированные изменения шагом в верном направлении.

В начале октября министр образования и науки Карлис Шадурскис заявил, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.