Опрос: день Лачплесиса собирается отмечать половина жителей Латвии

Примерно половина, или 51% жителей Латвии планируют отмечать день Лачплесиса, свидетельствуют данные опроса, проведенного «Kantar» TNS в начале ноября.

День Лачплесиса четверть людей в возрасте от 18 до 55 лет планируют отмечать дома, в кругу семьи и друзей. Мероприятия памяти героев посетят 16% латвийцев, а 10% отправятся поставить свечи у стены Рижского замка на набережной 11 ноября.

Менее 10% намерены отправиться на концерт или военный парад, а 1% собираются в день памяти героев Латвии побывать в церкви.

День Лачплесиса чаще отмечают латышскоязычные семьи.

Молодежь чаще, чем другие возрастные группы, намерена ставить свечи у стены Рижского замка, а также посетить военный парад.

В опросе приняли участие 960 человек.