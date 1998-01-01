Исследователи попросили генпрокурора начать проверку пропажи дела Годманиса

В своем сообщении комиссия указала, что попросила предоставить информацию о том, требовали или получали ли премьер, должностные лица бюро премьера, Кабинет министров, Госканцелярия, Генпрокуратура или Верховный суд оригинал дела Годманиса 1998 года из Рижского районного суда.

На данный момент у комиссии нет оснований начинать уголовный процесс, так как официально комиссии неизвестно, кто и с какой аргументацией позволил изъять дело Годманиса из архива юрмальского филиала Рижского районного суда. К примеру, если оригинал потребовал Кабинет министров, дело стоит оценить и с аспекта этики.

Напомним, 8 ноября Рижский районный суд отказался выдать информацию комиссии, указав, что не удовлетворит требование комиссии от 3 ноября и не выдаст дело о возможном сотрудничестве бывшего председателя Совета министров ЛССР Ивара Годманиса с КГБ, так как этого дела в архивах суда не оказалось.

Генеральный директор Латвийского национального архива указала, что возможность обнаружения дела в Сигудском филиале архива - ничтожна.

Ранее Валмиерский суд проинформировал, что другое дело о сотрудничестве с ЧК он уничтожил, поэтому ознакомиться с полученными на суде показаниями невозможно, указала комиссия.