Буров: состояние дома на ул. Марияс намного хуже, чем ожидалось

На основании первых данных визуально-технического обследования можно сделать вывод, что состояние заброшенного дома в Риге, на ул. Марияс, 6, хуже, чем ожидалось, и Рижская дума продолжит принудительное приведение здания в порядок, сказал на оперативном совещании ответственных служб председатель комитета городской собственности Рижской думы Олег Буров.

По словам заместителя руководителя строительного управления Рижской думы Леонарда Дубкевича, несущие конструкции стен первого этажа ненадежны из-за провалов, которые привели к перераспределению нагрузки здания на небезопасные кирпичные столбы. В опасном состоянии находятся балкон и несущая консоль эркера, есть сквозные трещины по всей высоте здания, добавил эксперт.

«Принудительным приведением в порядок мы обеспечим безопасное передвижение пешеходов и транспорта, но реставрировать частную собственность самоуправление не собирается. Мне кажется, владельцы должны наконец взять на себя юридическую, материальную и особенно моральную ответственность за то, что в центре города в преддверии столетия Латвии стоит такое здание», - заявил Буров.

Возле здания продолжается установка строительных лесов.