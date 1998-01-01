Пропажа дела о возможной связи Годманиса с КГБ: в суде начата проверка

В Юрмальском отделении Рижского районного суда начата проверка обстоятельств, в которых пропало дело о возможном сотрудничестве бывшего председателя Совета министров Ивара Годманиса с КГБ или так называемое дело ЧК.

Представитель суда Инесе Силиневича указала, что во время внутренней проверки будут выяснены обстоятельства движения дела, к примеру, как давно дела нет в архиве.

Силиневича отметила, что проверка уже начата, однако напомнила, что речь идет о большом объеме документов, поэтому нельзя прогнозировать, когда она закончится.

Как уже писал Русский TVNET, комиссия по научным исследованиям Комитета госпебзопасности (VDK) попросила генпрокурора Эрика Калнмейерса начать проверку возможного сотрудничества бывшего председателя Совета министров СССР Ивара Годманиса с КГБ или пропажи дела ЧК.

В своем сообщении комиссия указала, что попросила предоставить информацию о том, требовали или получали ли премьер, должностные лица бюро премьера, Кабинет министров, Госканцелярия, Генпрокуратура или Верховный суд оригинал дела Годманиса 1998 года из Рижского районного суда.

На данный момент у комиссии нет оснований начинать уголовный процесс, так как официально комиссии неизвестно, кто и с какой аргументацией позволил изъять дело Годманиса из архива юрмальского филиала Рижского районного суда. К примеру, если оригинал потребовал Кабинет министров, дело стоит оценить и с аспекта этики.

Напомним, 8 ноября Рижский районный суд отказался выдать информацию комиссии, указав, что не удовлетворит требование комиссии от 3 ноября и не выдаст дело о возможном сотрудничестве бывшего председателя Совета министров ЛССР Ивара Годманиса с КГБ, так как этого дела в архивах суда не оказалось.

Генеральный директор Латвийского национального архива указала, что возможность обнаружения дела в Сигудском филиале архива - ничтожна.

Ранее Валмиерский суд проинформировал, что другое дело о сотрудничестве с ЧК он уничтожил, поэтому ознакомиться с полученными на суде показаниями невозможно, указала комиссия.

Архив агентства ЛЕТА свидетельствует, что в сентябре 1998 года Юрмальский городской суд не констатировал сотрудничество Годманиса с КГБ.

В распоряжении прокурора была информация о том, что Годманис в период с 31 марта 1988 года по 24 января 2990 года был зарегистрирован как агент КГБ.

В суде тогда свидетельствовал завербовавший Годманиса Дмитрий Мельничук, работавший в Министерстве высшего и среднего специального образования. Прокурор Карлис Кудреницкис на дебатах признал, что показания Мельничука суду не нужно воспринимать серьезно во время принятия решения, так как они были слишком неконкретными и шли в противоречие с тогдашними рабочими инструкциями КГБ.

Несмотря на то, что учетная карточка Годманиса в КГБ связана с его научной стажировкой в Австрии с октября 1986 года по июль 1987 года, как и с подачей необходимых отчетов образовательным учреждениям, сам Годманис тогда выразил недоумение по поводу того, что его регистрационная карточка была зарегистрирована гораздо позже, что ему показалось нелогичным.

Тогда остальные свидетели признали, что человек мог быть агентом КГБ опосредованно, сам про то не зная.

В четверг Годманис в интервью Латвийскому радио признал, что сохранил судебное решение. Более того, он в свое время был первым, кто перед выдвижением кандидатуры на выборы попросил суд проверить слухи о его связи с ЧК.

И в этот раз бывший политик допустил, что его фамилия в документах КГБ попала потому, что он был молодым ученым и на неполный год уехал в Австрию.

«Я обратился в суд, он рассмотрел этот вопрос и признал, что у меня сотрудничества не зафиксировано. У меня есть судебное решение. За то, где находятся судебные материалы, пусть отвечает суд. Насколько я помню из самого судебного процесса, очевидно, тех, кто ехал как ученые, фиксировали в каких-то списках, но это не означает, что эти ученые сотрудничали с ЧК или были докладчиками. О себе я это могу сказать совершенно точно», - указал Годманис.