Почта вводит новую услугу: посылку можно будет получить без очереди

Для обеспечения более доступного сервиса почтовых услуг и более быстрого получения посылок, «Latvijas Pasts» вводит возможность получения зарегистрированных посылок в абонентском ящике, сообщает агентство ЛЕТА.

Эту услугу бесплатно может оформить любое физическое или юридическое лицо, которое уже использует абонентский ящик в почтовом отделении или хочет начать абонирование ящика именно для более удобного получения посылок. Такой вид получения особо выгоден клиентам, которые часто закупаются в интернете, считают представители почты.

Минимальный срок подключения услуги - один месяц. Она начинает действовать на пятый рабочий день с момента подключения. Чтобы обеспечить возможность получать посылки в абонентском ящике, не производя дополнительных выплат или переадресации посылок, клиентам во время оформления заказа в адресе доставки нужно указать имя, фамилию или название юридического лица, номер абонентского ящика и индекс почтового отделения.

С помощью абонентского ящика можно получать все адресованные простые посылки и абонированные издания прессы, а если подключить новую услугу, то и зарегистрированные посылки, размер которых допускает размещение в ящике.

Если посылка больше, чем стандартный абонентский ящик (ширина - 23,5 см, высота - 8 см, глубина - 37,5 см), клиенту в ящике оставят приглашение получить посылку у оператора почты. В абонентский ящик не поставляют посылки с сообщением о выдаче, со знаком «Таможенный груз», с оплатой при получении, с отметкой вручить лично и застрахованные посылки.

Клиенты могут подключить и другие платные услуги. Если клиент хочет получать информацию о каждой размещенной в ящике посылке на электронную почту или мобильный телефон, можно использовать услугу «Пришла посылка». В свою очередь клиенты, которым необходима доставка в абонентский ящик всей адресованной им корреспонденции, нужно выбрать услугу «Переадресация корреспонденции».