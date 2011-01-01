«Почему мы?» Работники «скорой» в недоумении из-за новых обязанностей

С нового года в ведение «скорой» переходит обслуживание консультационного телефона, на который пациенты звонят с несрочными вопросами в часы, когда не работают семейные врачи. Прошлая руководитель «скорой» Сармите Виллере много лет категорически отказывалась перенимать в ведение службы этот телефон, но вот она уволилась и это случилось. По мнению главы профсоюза работников Службы неотложной помощи Рижского регионального центра Геннадия Русанова, это решение с трудом поддается логике.

Как указал Русанов в интервью программе Латвийского радио 4 «Домская площадь», обслуживание консультационного телефона не входит в компетенцию работников «неотложки».

«Насколько мне известно, за него отвечает Veselības centrs 4, а почему его передают нам — у меня вообще нет ни малейшего понятия. Потому что даже по нормативным актам, цель Службы неотложной медицинской помощи — осуществлять единую государственную политику в сфере неотложной медицинской помощи и медицины катастроф. Это не является функцией неотложной медицинской помощи по сути», — подчеркнул Русанов.

Он добавил, что подобная идея в принципе противоречит цели, с которой была создана консультационная телефонная линия.

«Этот номер создан в 2011 году, чтобы разгрузить Службу неотложной помощи. [...]

Передача этого номера в ведение Службы неотложной медицинской помощи, на мой взгляд, сродни передаче функций гинеколога офтальмологу, — ведь офтальмолог тоже врач. [...]

Наше правительство и руководство, видимо, знают нашу сферу значительно лучше, чем мы сами», — едко заключил глава профсоюза.

Ранее с идеей перевода обслуживания консультационного телефона для пациентов в ведение Службы неотложной помощи выступило Министерство здравоохранения Латвии.